Facebook düzeldi mi? 4 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelecek?

Son Dakika: Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41'den bu yana erişilemiyor. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzeleceği merak edilmekte. Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcıları uygulamalarda mesaj, video ve fotoğrafların açılmadığıyla ilgili şikayetler dile getiriyor. Yaşanan problem sonrasında Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzelecek? Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzelecek? 4 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram, Whatsapp, Facebook ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde...

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP'TAN AÇIKLAMALAR GELDİ!

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MOBİL İNTERNETE NEDEN GİRİLMİYOR?

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktardı. 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Telefondan halen internete bağlanamıyorsanız telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. "Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla" adımlarını takip ederek ağ ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz.

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