Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor? - Haberler
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Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

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Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan sosyal medya platformu Facebook'a saat 18.45'ten beri erişim sağlanamamakta. Birçok kullanıcı tarafından ulaşılamayan Facebook, İnstagram ve Whatsapp ile ilgili konular araştırılmakta. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

Facebook çöktü mü? Gün içerisinde yaşanan ve hala düzelmeyen Facebook, İnstagram ve Whatsapp ile ilgili gelişmeler merak edilmekte konuyla ilgili internette en çok "Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook'a saldırı mı var? Facebook ne zaman düzelecek? Facebook'a giriş neden yok?" gibi sorular araştırılmakta. Facebook ile ilgili bütün gelişmeler ve yapılan açıklamalar haberimizde.

Facebook başta olmak üzere çatısı altında olan Whatsapp ve İnstagram'a da saat 18.45'ten beri erişim sağlanamamaktadır. Global kaynaklı olan problemle ilgili olarak Facebook ve çatısı altında olan İnstagram ve Whatsapp resmi sayfaları Twitter üzerinden bütün hesaplarından paylaşımda bulundu. Problemin çözülmesi ile ilgili çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, ne zaman düzeleceği ile ilgili açıklama gelmedi.

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?Facebook'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?İnstagram'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?Whatsapp'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama

5xx, sunucu sorunlarını kapsayan ve Instagram'a özgü olmayan 500-511 hata kodunu ifade eder. ... Instagram sunucusu istekleri yerine getiremiyor, bu hatalar görüntüleniyor. Sonuç olarak, web sitesi istenen bilgileri görüntüleyemiyor. Çeşitli sayılar, meydana gelebilecek çeşitli Instagram sunucu hatalarını gösterir.

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

İlk olarak ve en önemli detay olarak mobil cihazınızın Facebook uygulamasını destekleyip desteklemediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü Facebook bazı dönemler birkaç modelden desteğini çekmektedir. Bu konuyu farklı bir yazıda da inceleyebilirsiniz.

  • Öncelik olarak mobil cihazının saat ve tarih ayarlarının güncel olmasını kontrol edin.
  • Güncel olmaması halinde kesinlikle Facebook uygulamasına giriş yapamazsınız.
  • Facebook uygulaması herhangi bir güncelleme yapmış olması halinde mobil cihazınızda kesinlikle son sürümü yüklü olmalıdır.
  • Sürekli Uygulamalar üzerinden son güncelliğini kontrol edin.
  • Mobil cihazınızın, ayarlar/ uygulamalar/ Facebook uygulamasını seçerek veri temizliğini yapın.
  • Ön belleğin temiz olması da önemli bir detaydır.
  • Ancak tüm denemelere rağmen halen Facebook uygulamasına giriş yapamıyorsanız uygulamayı silip tekrar yüklemeniz de faydalı olacaktır.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam eden Twitter da rakiplerindeki bu aksamayı fırsata çevirdi. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Herkese merhaba" ifadeleri kullanıldı. Twitter'ın paylaşımına çöken uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın resmi hesabından ise "Merhaba" karşılığı geldi.Twitter'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

CEO DORSEY DE ŞİFRELEME YÖNTEMİNE GÖNDERME YAPTI

Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara dahil oldu. Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.

Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor?

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Haber: Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor? - Haberler
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