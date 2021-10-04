Facebook çöktü mü? Gün içerisinde yaşanan ve hala düzelmeyen Facebook, İnstagram ve Whatsapp ile ilgili gelişmeler merak edilmekte konuyla ilgili internette en çok "Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Facebook'a neden girilmiyor? Facebook'a saldırı mı var? Facebook ne zaman düzelecek? Facebook'a giriş neden yok?" gibi sorular araştırılmakta. Facebook ile ilgili bütün gelişmeler ve yapılan açıklamalar haberimizde.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook başta olmak üzere çatısı altında olan Whatsapp ve İnstagram'a da saat 18.45'ten beri erişim sağlanamamaktadır. Global kaynaklı olan problemle ilgili olarak Facebook ve çatısı altında olan İnstagram ve Whatsapp resmi sayfaları Twitter üzerinden bütün hesaplarından paylaşımda bulundu. Problemin çözülmesi ile ilgili çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, ne zaman düzeleceği ile ilgili açıklama gelmedi.

Facebook'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama

İnstagram'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama

Whatsapp'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama

5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

5xx, sunucu sorunlarını kapsayan ve Instagram'a özgü olmayan 500-511 hata kodunu ifade eder. ... Instagram sunucusu istekleri yerine getiremiyor, bu hatalar görüntüleniyor. Sonuç olarak, web sitesi istenen bilgileri görüntüleyemiyor. Çeşitli sayılar, meydana gelebilecek çeşitli Instagram sunucu hatalarını gösterir.

FACEBOOK SORUN ÇÖZÜMÜ!

İlk olarak ve en önemli detay olarak mobil cihazınızın Facebook uygulamasını destekleyip desteklemediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü Facebook bazı dönemler birkaç modelden desteğini çekmektedir. Bu konuyu farklı bir yazıda da inceleyebilirsiniz.

Öncelik olarak mobil cihazının saat ve tarih ayarlarının güncel olmasını kontrol edin.

Güncel olmaması halinde kesinlikle Facebook uygulamasına giriş yapamazsınız.

Facebook uygulaması herhangi bir güncelleme yapmış olması halinde mobil cihazınızda kesinlikle son sürümü yüklü olmalıdır.

Sürekli Uygulamalar üzerinden son güncelliğini kontrol edin.

Mobil cihazınızın, ayarlar/ uygulamalar/ Facebook uygulamasını seçerek veri temizliğini yapın.

Ön belleğin temiz olması da önemli bir detaydır.

Ancak tüm denemelere rağmen halen Facebook uygulamasına giriş yapamıyorsanız uygulamayı silip tekrar yüklemeniz de faydalı olacaktır.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

FACEBOOK'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle, sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam eden Twitter da rakiplerindeki bu aksamayı fırsata çevirdi. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Herkese merhaba" ifadeleri kullanıldı. Twitter'ın paylaşımına çöken uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın resmi hesabından ise "Merhaba" karşılığı geldi.Twitter'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

CEO DORSEY DE ŞİFRELEME YÖNTEMİNE GÖNDERME YAPTI

Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara dahil oldu. Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Twitter CEO'su Jack Dorsey ise bir kullanıcının Facebook'un domaininin satışa çıkarıldığı paylaşımına "Ne kadar?" diyerek facebook.com'un alan adının fiyatını sordu. Dorsey'in bu paylaşımı kısa süre içinde Twitter'da viral oldu.

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