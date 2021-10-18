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Facebook, AB'de 10 bin kişiyi istihdam edecek

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Facebook, AB'de 10 bin kişiyi istihdam edecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.

Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.

Facebook yöneticileri, "Metaverse"i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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