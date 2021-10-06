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FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, mabilya fabrikasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın süngerleri tutuşturması sonucu çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

KAYSERİ'de, mabilya fabrikasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın süngerleri tutuşturması sonucu çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. Fabrikanın sahibi Mehmet Gerçel, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23'üncü Cadde'deki Mehmet Gerçel'e ait mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride kaynak makinesi ile çalışma yapılırken sıçrayan kıvılcımların süngerleri tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikteki boya fabrikasına da sıçradı. Gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu sırada fabrika sahibi Mehmet Gerçel, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Fabrikada büyük çapta maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
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Haber: FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ - Haberler
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