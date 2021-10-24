Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasının fırın kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Burç Metal, Plastik ve Çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple küçük çaplı bir yangın çıktı. Fabrikadaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşmadan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri de bölgede yeniden bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ