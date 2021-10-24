Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasının fırın kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasının fırın kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Burç Metal, Plastik ve Çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple küçük çaplı bir yangın çıktı. Fabrikadaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşmadan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri de bölgede yeniden bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title