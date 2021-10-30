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Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'da, söve ve stropiyer imalatı yapan bir fabrikada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

KÜTAHYA'da, söve ve stropiyer imalatı yapan bir fabrikada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Fuatpaşa Mahallesi Keresteciler sitesi 31'inci sokaktaki bir söve ve stropiyer imalatı yapılan fabrikada, kaynak makinesinden plastik malzemelerin üzerine sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var
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