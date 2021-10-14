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F1: İstanbul yarışında zafer Bottas'ın

Deutsche Welle - Haberler | Güncel
F1: İstanbul yarışında zafer Bottas'ın

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde zafere Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ulaştı.

İSTANBUL (Deutsche Welle) - Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde zafere Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ulaştı. Sezonda liderlik ise el değiştirdi. Mercedes'in bir diğer pilotu Hamilton, liderliği Red Bull'dan Verstappen'e kaptırdı.Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindekazanan, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas oldu. Intercity İstanbul Park Pisti'ndeki yarışa ilk sıradan başlayan Bottas, bu pozisyonunu kaybetmeden damalı bayrağı geçmeyi başardı.

En son Eylül 2020'de Rusya'daki yarışı kazanan Bottas, yağış nedeniyle ıslak zeminde gerçekleşen yarışta elde ettiği birinciliğin ardından yaptığı açıklamada, "Uzun zaman olmuştu. Ama iyi hissettirdi. Benim açımdan bu en iyi yarışlarımdan biriydi. Burada bu şartlarda strateji belirlemek kolay değil" dedi. Bu sezonki ilk zaferini elde eden 32 yaşındaki Fin pilot, kariyerindeki birincilik sayısınıysa 10'a yükseltti.

Yeni lider Verstappen

Yarışta ikinciliği, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen elde etti. İstanbul'daki yarış öncesi Mercedes'in bir diğer pilotu Lewis Hamilton'ın iki puan gerisinde olan 24 yaşındaki Verstappen, kazandığı ikincilikle genel sıralamada liderliğe yükseldi. Verstappen sezonun bitimine altı yarış kala Hamilton'ın altı puan önüne geçti.

Yarışı, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez üçüncü, Ferrari'den Charles Leclerc ise dördüncü sırada bitirdi. Yedi şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Hamilton ise aldığı cezadan dolayı 11'inci sıradan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı. Hamilton, Cumartesi günkü sıralama turlarını kazanmasına karşın, aracının güç ünitesinde yaptırdığı değişiklik nedeniyle almış olduğu cezadan ötürü Pazar günkü yarışa 10 sıra geriden başladı.

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