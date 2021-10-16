F1 2021'den ücretsiz Ekim güncellemesi fragmanı yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Güncel
Codemasters'ın geliştirdiği F1 2021'e gelen ücretsiz içerik güncellemesi ile oyuna Imola pisti eklendi.
F1 2021'e gelen yama 1.12'de yeni harita, TurkishGP'de görülen Red bull kaplaması, çok oyunculuda düzeltmeler ve daha fazlası F1 2021, 1.12 ücretsiz Ekim güncellemesinde geldi.
Ünlü İtalyan pisti Imola, yarışmaya hazır, Red Bull Racing'in Türkiye Grand Prix'sinde yer alan özel beyaz rengi, çarpıcı spor güncellemeleri ve daha fazlasıyla, F1®'de tekrar piste çıkmak için pek çok neden var. 2021 bu Ekim. F1® 2021'de bulunan her şeyi Xbox Series X|S ve Xbox One'ınızda keşfedin.
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- Imola oyuna eklendi
- 2021 Türkiye GP'de görüldüğü gibi özel Red Bull kaplamasını içeren görsel spor güncellemesi
- Çok oyunculu oturumlara Esports Pit Release seçeneği eklendi
- Fanatec CSL DD Tabanı için destek eklendi
- AMD FSR ve CACAO desteği eklendi
- Ev sahibi tarafından bir istemci makineden çevrimiçi bir oturumda alınan oyun bilgilerinin aşağıdaki sorunlarla sonuçlanmasına neden olan bir sorun düzeltildi: diğer oyuncular için yanlış konumsal bilgiler, ev sahibi makinede takılma ve gecikme, pitlane'de yanlış yolda giden arabalar ve izleyici akışında üst üste görünen arabalar.
- Oyuncuların bazen çevrimiçi bir oturuma bağlanamamasına neden olan bir sorun giderildi
- Çok oyunculu oturumlara görünür bir zaman aşımı eklendi, böylece lobiler yüklenirken gereksiz yere bekletilmeyecek
- Formasyon turundan sonra tur sayacının izleyiciler için yanlış görünmesine neden olan bir sorun giderildi
- Ağ hatasından sonra haftalık bir olaya girilirken oluşabilecek bir kilitlenmeyi giderdi
- Ana bilgisayar geçişinden sonra toplantı sahibinin oturuma geri davet edilmesi hatayla sonuçlanabilmesine neden olan bir sorun giderildi
- Portimao ve Imola, Başlangıç ve Deneyimli Sosyal Oyun şablonlarına eklendi
- Daha düşük hızlı virajlarda bir işleme istismarı ele alındı
- Kullanıcının özelleştirmesinin Carlos Sainz olarak kilitlenebileceği bir sorun giderildi
- Kamera ayarlarını yaptıktan sonra Ferrari tekerleğinde kadranların eksik olmasına neden olan bir sorun giderildi
- Sanal Güvenlik Aracı döneminin sonunda kullanıcıların yanlış ceza alabilmesine neden olan bir sorun giderildi
- Bahreyn, Monza ve Çin'de çeşitli kerbler ayarlandı
- Bahreyn ve Çin'deki çeşitli arazi deliklerini ele aldı
- Fotoğraf Modunda deklanşör hızının değiştirilmesinin görüntünün bozulmasına neden olabileceği bir sorun giderildi
- Spa-Francorchamps'ta zemin hasarının birikebileceği bir sorun giderildi
- Skor tahtası yüzde sıralaması Zaman Denemesi'ne yeniden eklendi
- Uçan bir turda değilken artık oyuncu temposuyla eşleşmemeleri için yapay zeka davranışında iyileştirmeler yaptı
- Kamera özelleştirmesini varsayılan olarak sıfırlamanın yalnızca TV-Pod kamera için geçerli olacağı bir sorun giderildi
- Bakü'deki pitlerden williams olarak çıkmanın pit çıkışındaki beyaz çizgiyi geçmeden zor olabileceği bir sorunu ele alındı.
- UDP verilerinin Xbox Series konsollarında yayınlanmamasına neden olan sorun giderildi
- Garajda emekli haline 4,5 sarı bayrak olayına neden olabilecek bir sorun giderildi
- Oyuncu, bir şanzıman arızası yarıştan emekli olduktan sonra yeni bir şanzıman takma cezasına çarptırılmayacak
- Nvidia DLSS modunun bazı durumlarda değiştirilemediği bir sorun giderildi
- Bileşen değişiklikleri artık Hızlı Alıştırma'yı kullanırken doğru şekilde etkili oluyor
- Yakıt karışımının belirli pistlerde bir tur üzerinde kilitlenebileceği bir sorun giderildi
- Günün Sürücüsü seçim kriterleri güncellendi
- Genel kararlılık iyileştirmeleri
- Çeşitli küçük düzeltmeler
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