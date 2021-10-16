F1 2021'den ücretsiz Ekim güncellemesi fragmanı yayınlandı

F1 2021'e gelen yama 1.12'de yeni harita, TurkishGP'de görülen Red bull kaplaması, çok oyunculuda düzeltmeler ve daha fazlası F1 2021, 1.12 ücretsiz Ekim güncellemesinde geldi.

Ünlü İtalyan pisti Imola, yarışmaya hazır, Red Bull Racing'in Türkiye Grand Prix'sinde yer alan özel beyaz rengi, çarpıcı spor güncellemeleri ve daha fazlasıyla, F1®'de tekrar piste çıkmak için pek çok neden var. 2021 bu Ekim. F1® 2021'de bulunan her şeyi Xbox Series X|S ve Xbox One'ınızda keşfedin.

F1 1.12 YAMA NOTLARI

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YENİ İÇERİKLER

Imola oyuna eklendi

2021 Türkiye GP'de görüldüğü gibi özel Red Bull kaplamasını içeren görsel spor güncellemesi

Çok oyunculu oturumlara Esports Pit Release seçeneği eklendi

Fanatec CSL DD Tabanı için destek eklendi

AMD FSR ve CACAO desteği eklendi

ÇOK OYUNCULU

Ev sahibi tarafından bir istemci makineden çevrimiçi bir oturumda alınan oyun bilgilerinin aşağıdaki sorunlarla sonuçlanmasına neden olan bir sorun düzeltildi: diğer oyuncular için yanlış konumsal bilgiler, ev sahibi makinede takılma ve gecikme, pitlane'de yanlış yolda giden arabalar ve izleyici akışında üst üste görünen arabalar.

Oyuncuların bazen çevrimiçi bir oturuma bağlanamamasına neden olan bir sorun giderildi

Çok oyunculu oturumlara görünür bir zaman aşımı eklendi, böylece lobiler yüklenirken gereksiz yere bekletilmeyecek

Formasyon turundan sonra tur sayacının izleyiciler için yanlış görünmesine neden olan bir sorun giderildi

Ağ hatasından sonra haftalık bir olaya girilirken oluşabilecek bir kilitlenmeyi giderdi

Ana bilgisayar geçişinden sonra toplantı sahibinin oturuma geri davet edilmesi hatayla sonuçlanabilmesine neden olan bir sorun giderildi

Portimao ve Imola, Başlangıç ve Deneyimli Sosyal Oyun şablonlarına eklendi

GENEL

Daha düşük hızlı virajlarda bir işleme istismarı ele alındı

Kullanıcının özelleştirmesinin Carlos Sainz olarak kilitlenebileceği bir sorun giderildi

Kamera ayarlarını yaptıktan sonra Ferrari tekerleğinde kadranların eksik olmasına neden olan bir sorun giderildi

Sanal Güvenlik Aracı döneminin sonunda kullanıcıların yanlış ceza alabilmesine neden olan bir sorun giderildi

Bahreyn, Monza ve Çin'de çeşitli kerbler ayarlandı

Bahreyn ve Çin'deki çeşitli arazi deliklerini ele aldı

Fotoğraf Modunda deklanşör hızının değiştirilmesinin görüntünün bozulmasına neden olabileceği bir sorun giderildi

Spa-Francorchamps'ta zemin hasarının birikebileceği bir sorun giderildi

Skor tahtası yüzde sıralaması Zaman Denemesi'ne yeniden eklendi

Uçan bir turda değilken artık oyuncu temposuyla eşleşmemeleri için yapay zeka davranışında iyileştirmeler yaptı

Kamera özelleştirmesini varsayılan olarak sıfırlamanın yalnızca TV-Pod kamera için geçerli olacağı bir sorun giderildi

Bakü'deki pitlerden williams olarak çıkmanın pit çıkışındaki beyaz çizgiyi geçmeden zor olabileceği bir sorunu ele alındı.

UDP verilerinin Xbox Series konsollarında yayınlanmamasına neden olan sorun giderildi

Garajda emekli haline 4,5 sarı bayrak olayına neden olabilecek bir sorun giderildi

Oyuncu, bir şanzıman arızası yarıştan emekli olduktan sonra yeni bir şanzıman takma cezasına çarptırılmayacak

Nvidia DLSS modunun bazı durumlarda değiştirilemediği bir sorun giderildi

Bileşen değişiklikleri artık Hızlı Alıştırma'yı kullanırken doğru şekilde etkili oluyor

Yakıt karışımının belirli pistlerde bir tur üzerinde kilitlenebileceği bir sorun giderildi

Günün Sürücüsü seçim kriterleri güncellendi

Genel kararlılık iyileştirmeleri

Çeşitli küçük düzeltmeler

F1 2021 ÜCRETSİZ EKİM GÜNCELLEMESİ FRAGMANI

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