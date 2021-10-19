F by Fabrika, "2021 Sonbahar – Kış Koleksiyonu" ile kışa hazır

Morhipo özel markalarından F by Fabrika, hazırladığı 2021 Sonbahar – Kış koleksiyonu ile soğuyan havalara karşı sıcak ve konforlu bir şıklık vadediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, F by Fabrika "2021 Sonbahar – Kış Koleksiyonu", konforu ve şıklığı bir arada isteyen kadın ve erkeklere stil sahibi bir sezonun kapılarını açıyor. Ayakkabı ve çanta tasarımlarıyla trendleri belirleyen markalardan biri olan F by Fabrika, yeni kreasyonunda da dikkatleri çekiyor.

İlhamını şehir insanından alan koleksiyonunda bot, çizme, loafer, sneaker ve çanta tasarımları göze çarpıyor. F by Fabrika'nın imzası haline gelen zincir ve deri detaylı çantalar yeni koleksiyonda da kendisine geniş yer buluyor. Bot ve çizme tasarımlarında kullanılan toka, zımba ve büzgü detayları, feminen tasarımları modern detaylarla harmanlıyor. Her görünümle uyumlu minimal parçaların yanı sıra parlak deri ve rugan malzemeler kullanılan cesur tasarımlar da yeni sezonun öne çıkanları arasında yer alıyor.

F by Fabrika, yeni mevsime eşlik eden renk paletinin yanında siyah ve beyazı buluşturduğu zamansız bir koleksiyon sunuyor. Kahve, bej ve kiremit renklerinin ağırlıkla kullanıldığı koleksiyon, soğuk kış günlerinde sıcak toprak tonlarının enerjisini taşıyor.

F by Fabrika'nın modern detaylarıyla şehir hayatına kolaylıkla adapte edilebilecek tasarımları yeni sezonda ilham veren bir şıklık sunuyor. 2021 Sonbahar – Kış koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çeken F by Fabrika'nın birbirinden şık ayakkabı ve çanta tasarımları Morhipo.com'da modaseverleri bekliyor.