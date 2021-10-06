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Ezine'de zeytinyağı üreticileri bilgilendirildi

AA / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Ezine'de zeytinyağı üreticileri bilgilendirildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ezine ilçesinde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesislerine yönelik hijyen kuralları ve zeytinyağı mevzuatı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ezine ilçesinde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesislerine yönelik hijyen kuralları ve zeytinyağı mevzuatı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, bölgede faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı üretim tesisi yöneticilerine yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç koordinatörlüğünde gıda mühendisleriyle hijyende dikkat edilecek hususlar, yönetmeliğe uygun etiket ve analiz değerleri konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ezine Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir, programda yaptığı konuşmada, yeni bir zeytin ve zeytinyağı sezonun daha başladığını söyledi.

İşletme faaliyetlerinin başlayacak olmasından dolayı zeytinyağı işletmelerine yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Bilir, "Üretim ve yasal gereklilikler noktasında bilgilendirerek, olası yaşanabilecek olumsuzlukların önünü şimdiden kesmek ve zeytinyağı üreticilerimizin en doğru bilgiyi birinci ve en yetkili ağızdan almaları amacıyla böyle bir toplantıyı organize ettik. Üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini, toplantımızın da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ezine'de zeytinyağı üreticileri bilgilendirildi

Ezine'de zeytinyağı üreticileri bilgilendirildi

AA / Birol Güngördü - Son Dakika Haberleri
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