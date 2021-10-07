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Ezine'de "Meraklı Minik İzciler Kampta" etkinliği düzenlendi

AA / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Ezine'de

Ezine Cumhuriyet Ana Okulunda, ormanların sürdürülebilir hayat için sahip olduğu önemin çocuklara öğretilmesi kapsamında, "Meraklı Minik İzciler Kampta" isimli doğa etkinliği gerçekleştirildi.

Ezine Cumhuriyet Ana Okulunda, ormanların sürdürülebilir hayat için sahip olduğu önemin çocuklara öğretilmesi kapsamında, "Meraklı Minik İzciler Kampta" isimli doğa etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, etrafı ağaçlarla çevrili alanda öğrenciler, birlikte kamp çadırları ve kamp malzemeleri kullanılarak bir izci kampı oluşturdu.

Etkinlikte okulun okul öncesi eğitimi öğretmenleri tarafından biyolojik çeşitlilik hakkında eğitim materyalleri de kullanılarak öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler ile birlikte doğadan toplamış oldukları malzemeler incelendi, ukulele enstrümanı kullanılarak biyolojik çeşitlilik konusuna yönelik şarkılar söylendi, atık malzemeler kullanılarak oluşturulan ritim aletleri kullanılarak orf çalışması gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Dila Çankaya, etkinliğin amacının öğrencilere biyolojik çeşitlilik hakkında bilgilendirme yapmak olduğunu belirterek, çalışmanın Türkçe dil faaliyetleri, müzik etkinliği, fen ve doğa çalışması, drama çalışması etkinliklerinden oluşturulduğunu söyledi.

AA / Birol Güngördü - Son Dakika Haberleri
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