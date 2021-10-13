Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak? - Haberler
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Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak?

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Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak?

Akşam Ezanının saatini merak eden vatandaşlar, Namaz kılmak ve akşam ezanına yetişebilmek için Ezan saatlerini araştırmaktadır. Peki, Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunur? İşte İstanbul Ezan Saatleri!

Ezan ne zaman okunacak? İbadet etmek ve namaz kılmak isteyen vatandaşlar, namaz ve ezan saatleri ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu ezan saatleri oldu. Vatandaşlar tarafından konuyla ilgili en çok araştırılan sorular "Bugün akşam namazı kaçta? Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak? Akşam namazı saati kaç?" gibi sorular oldu. Ezan saatleri haberimizde.

EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın bugünkü ezan ve namaz saatleri aşağıdadır.

İstanbul'da bugün akşam namazı 18.35'de okunacak.

Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak?

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