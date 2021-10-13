Ezan ne zaman okunacak? İbadet etmek ve namaz kılmak isteyen vatandaşlar, namaz ve ezan saatleri ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu ezan saatleri oldu. Vatandaşlar tarafından konuyla ilgili en çok araştırılan sorular "Bugün akşam namazı kaçta? Ezan ne zaman okunacak? Akşam Ezanı kaçta okunacak? Akşam namazı saati kaç?" gibi sorular oldu. Ezan saatleri haberimizde.

EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın bugünkü ezan ve namaz saatleri aşağıdadır.

İstanbul'da bugün akşam namazı 18.35'de okunacak.

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