Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli

Antalya'da yaşanan yangın ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası, zor durumda kalan vatandaşlar için "Haydi Eyüpsultan Şimdi Birlik Zamanı" sloganı ile yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi'nin yardım tırı Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

KASTAMONU (İHA) - Antalya'da yaşanan yangın ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası, zor durumda kalan vatandaşlar için "Haydi Eyüpsultan Şimdi Birlik Zamanı" sloganı ile yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi'nin yardım tırı Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

Felaketin yaşandığı ilk günlerde Kastamonu'ya 13 personelden oluşan Eyüpsultan Afet Yönetimi'ni gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu defa ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin bir arada olduğu yardım tırı gönderdi.

Başkanlık binası önünden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkan yardım tırını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yolcu etti. "Allah bir daha böyle acılar göstermesin" diyen Başkan Deniz Köken, "Oradaki dostlarımızla görüşüp ihtiyaçları belirledik, ona göre malzeme gönderiyoruz. Manavgat'da da aynısını yapmıştık. Şimdi de Kastamonu'daki dostlarımızın talebi üzerine elimizdeki malzemeleri onlar için yola çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli

Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mahmut Özer Ali Babacan Şahap Kavcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Derya Tuna Tolga Akış İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eyüpsultan'dan Kastamonu'ya yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:57:27. #1.11#