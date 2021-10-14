Eyüpsultan'da polis uygulamasında suikast tipi silah ele geçirildi

Eyüpsultan'da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu şahsılarda suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir suikast silahı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ında uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdu. Ekipler, araçta bulunan yabancı uyruklu Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov'un üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında Alakbar Quliyev'i hırkasının şapka kısmında tek atımlık suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı. Yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 şahısta gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri