Eyüpsultan'da çok özel bir kafe: MUTLU KAFE

Mutlu Kafe, sıcak ve samimi ortamı ile yürekleri ısıtıyor.

Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru içinde bulunan Mutlu Kafe'de, down sendromlu ve engelli bireyler istihdam edilerek, böylelikle sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına olanak sağlanıyor.

ESER'in öğrencileri haftanın dört günü ikişerli gruplar halinde Mutlu Kafe'ye gelerek sosyalleşiyor.

Kafeye gelen misafirlerin özel öğrencilerden oluşan servis elemanları tarafından içten ve gülen gözlerle karşılandığı Mutlu Kafe'de sıcak soğuk içecekler, omlet, tost ve wrap çeşitleri gibi alternatif tatlar bulunuyor.

Hafta içi ve hafta sonu 09: 00 - 20: 00 saatleri arasında hizmet veren Mutlu Kafe'de belirli saatlerde çalışan ESER'li öğrencilere, usta öğreticiler ve psikologlar eşlik ediyor.

Açık ve kapalı alanları ile hem yaz hem kış aylarında hizmet veren Mutlu Kafe'ye gelen misafirler huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.

"BU KAFE BİZİ ADI GİBİ MUTLU EDİYOR"

Mutlu Kafe'ye geldiklerinde kafenin adı gibi mutlu olduklarını belirten Nazlı Diren duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Burada onları görmekten çok mutlu olduk tıpkı kafenin ismi gibi. Onların böyle toplumda yer bulabilmesi, kendilerini kötü hissetmeden, yargılanmadan hayata devam edebilmeleri çok güzel"

KAFENİN DAİMİ MÜŞTERİLERİ BULUNUYOR

Mutlu Kafe'nin daimi müşterilerinden olan Selva Şalva ise engelli çocukların ötekileştirilmeden, hayatın içinde yer bulmalarına vurgu yaparak şunları söylüyor:

"Mutlu Kafe'ye sık sık geliyoruz. Burası çok güzel çocuklar bizi çok mutlu ediyor, güzel vakit geçiriyoruz. Onları böyle hayata katmak harika bir proje emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

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