Eyüpsultan'da bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
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Eyüpsultan'da bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, ilk önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa ardından da yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğa yardım etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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