Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken kimdir, kaç yaşında?

Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin hangi partide olduğu ve 2019 Yerel Seçimleri'nde hangi parti tarafından kazanıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bu konuya ilişkin detaylar ve Eyüpsultan'ın mevcut Belediye Başkanı Deniz Köken hakkında bilgi... Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? Deniz Köken kimdir, kaç yaşında?

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 tarihinde makama gelen Deniz Köken, Ak Parti'nin adayıydı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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