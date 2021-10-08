Eyüp Sultan'da işyeri yangını

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Habermetre) - Saat 02: 05 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Fatih, Şişli, Davutpaşa, Başakşehir, Bağcılar, Balkırköy, Sultangazi, Seyrantepe, Beyoğlu İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin yürüttükleri çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor

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