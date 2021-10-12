Excimer lazer operasyonu ile ilgili merak edilenler

Excimer lazer tedavisinin görme kusurları tedavisinde dünyadaki en yaygın yöntemlerden biri olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, "Görme bozukluğunun derecesine göre, bilgisayar aracılığıyla programlanan excimer lazer ışını ile gözün üzerindeki saydam kornea tabakası yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanır" dedi.

Göz çizdirme ameliyatı olarak da tanımlanan Excimer lazer tedavisinin uzun yıllardır kullanıldığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, excimer lazer işlemi ile ilgili merak edilen başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, "Excimer lazer yöntemini, kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Excimer lazerin gözün ön bölümündeki kornea dokusuna uygulanması ile korneadaki dokuyu bir arada tutan karbon bağlarının kırılmasına neden olarak dokuyu buharlaştırma suretiyle yok eder. Excimer lazerde çok iyi ayarlanmış miktardaki lazerin korneada istenilen bölgelere yollanması ile korneanın bir miktar kısmı istenilen ölçülerde adeta traşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur" diye konuştu.

"İŞLEM SIRASINDA AĞRI HİSSEDİLMİYOR"

Excimer Laser tedavisi yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkçüoğlu, "Görme bozukluğunun derecesine göre, bilgisayar aracılığıyla programlanan excimer lazer ışını ile gözün üzerindeki saydam kornea tabakası yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanır. Ancak, bu operasyonun tecrübeli bir hekim tarafından iyi bir donanım ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tedavide öncelikle gözdeki kırma kusurunun derecesi hesaplanır ve kornea yapısı incelenir. Excimer lazer ile kornea yapısı bilgisayar destekli olarak tekrar şekillendirilerek hastanın gözlükten kurtulması gerçekleşmiş olur. Lazer tedavisi sırasında damlalı anestezi uygulandığı için işlem sırasında herhangi bir ağrı hissedilmiyor. Kısa süre içinde tamamlanıyor ve hasta açısından da hiçbir zorluğu bulunmuyor. Sadece işlemin yapıldığı gün göz makyajı yapılmaması gerekiyor. Tedavi tamamlanıp son kontrolünün yapılmasından sonra, gözlerin bandajlanmasına da ihtiyaç duyulmadan aynı gün hastaneden çıkmak mümkün olabiliyor. İlk 3-4 saat içinde gözlerde hafif ağrı, batma ve sulanma gibi basit şikayetler yaşansa da çok nadir olarak ağrı kesiciye ihtiyaç duyulabiliyor" açıklamasında bulundu.

"HER HASTAYA UYGUN OLMAYABİLİR"

Her göz ve göz numarasının lazer için uygun olmadığını ifade eden Türkçüoğlu, "Uygun olmayan gözlere lazer yapıldığında çeşitli sorunlarla karşılaşma olasılığı olacaktır. Her hastanın detaylı göz muayenesi yapıldıktan sonra bulgularını değerlendirilerek operasyona karar verilir. Excimer lazer ameliyatı -10 dereceye kadar miyop, +6 dereceye kadar hipermetrop, 6 dereceye kadar astigmat rahatsızlığı olan 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun olan kişilere başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak glokom veya keratokonus gibi göz rahatsızlığı olanlar, diyabet veya romatizma gibi sistemik hastalığı olanlar, hamileler ve emzirmekte olan anneler lazer operasyonu için uygun değildir. Lens kullananlar hastaların excimer lazer ameliyatı öncesinde sert kontakt lens kullanan hastalarımızın 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullanan hastalarımızın ise 1 hafta önceden lens kullanımını bırakmış olmasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Lazer tedavisinin önerilmediği risk gruplarını sıralayan Türkçüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Keratakonus denilen, kornea incelmesi ve şeklinin değişmesi olarak tanımlanabilecek göz hastalığında, çok ileri kuru göz vakalarında lazer tedavisi önerilmez. Katarakt veya katarakt başlangıcında, katarakt ameliyatı olacağı için lazer tedavisi önerilmez. Sistemik hastalıklarda (böbrek yetmezliği, kanser, kontrolsüzi diabet vs.) önerilmez."

OPERASYON SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Operasyon sonrası 4-5 saat gözlerde yanma, sulanma ve bulanık görmenin normal karşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, "Ameliyattan sonra 1- 2 saatte bir verilen damlalar kullanılır. Ertesi gün yapılacak kontrol sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir. Hasta ertesi gün göze sabun ve şampuan kaçırmadan banyo yapabilir, gözlerini kapalı tutarak yüzünü yıkayabilir. Ayrıca 3 hafta süreyle havuz ve denize girilmemeli, 2 hafta süre ile göz makyajı yapılmamalıdır. Gözleri ovalayıp kaşımaktan kaçınılmalıdır" dedi.

Excimer lazer tedavisi öncesinde tüm göz muayenesinin detaylı olarak yapılması gerektiğini söyleyen Türkçüoğlu, "Kornea topografilerinin (haritalarının) ve kornea kalınlığının mutlaka dikkatle incelenmesi gerekir. Doğru şartlar altında, doğru yapılan lazer tedavisinin ciddi sorunlar yaratma ihtimali çok düşüktür. Sağlam bir dokuya yapılan excimer lazer refraktif cerrahi tedavisinin teknolojik aletler yanında iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimlere ihtiyaç gösterdiği bir gerçektir. Hekimlerin ve hastaların doğru yönlendirilmesi, komplikasyonların azalmasına ve sonuçta her iki taraf içinde tatmin edici neticelerin elde edilmesine neden olacaktır. Sonuç olarak iyi değerlendirme yapılmış ve lazer için uygun görülmüş bir göze uygulanan lazer de risk çok düşüktür" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri