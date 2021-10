Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, yaşadığı travmatik geceyi atlatmaya çalışırken yeni gelen bir davayla işine yoğunlaşmak zorunda kalır. Evli insanların yasak ilişki yaşamak için kullandıkları "Saklı Oda" adlı bir internet sitesi siber saldırıya uğrar ve site kullanıcılarının isimleri ifşa olur. Azra tüm ülkeyi sarsan bu skandalın kendi hayatını da altüst edeceğinden haber sizdir. Çolpan, Sanem ve Azra'nın öğrendiklerini Güneş'ten saklamak isterken kendini başka bir mecburiyetin içinde bulacaktır. Hatalarının su yüzüne çıkma olasılığı Sergen'i köşeye sıkıştırır. Bu esnada Songül, çocuklarıyla yüzleşecektir. Faruk ise Azra ve ailesine yaptığı bir sürprizle buzları az da olsa eritmeye çalışacaktır. Sanem, ailesiyle ilgili öğrendiği yeni gerçeklerin ardından daha fazla sessiz kalamayacağına karar verir. Evlilik konusunda köşeye sıkışan Güneş ise kendisini bekleyen büyük felaketten haber sizdir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

