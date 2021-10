Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX TV'de yayınlanan ve MF Yapım imzalı ve yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay'ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül'ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım'a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay'a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül'ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler.

Evlilik Hakkında Her Şey 5. Bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 4. bölümün sonunda yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

