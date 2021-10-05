Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle!

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü5 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk'la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay'ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay'a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım'la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır.

Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem'e şok edici bir sürpriz hazırlar. Sanem, ünlü rapçi Astek'in davasını Çolpan'a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan'ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım'la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Kerem Aktürkoğlu İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Nuri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:42:20. #1.12#