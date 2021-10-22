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Evlerden kıyafet çalan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlerden kıyafet çalan 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerden kıyafet çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametlerden kıyafet çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince evlerden kıyafet çaldığı belirlenen A.S., A.Ö., L.R., A.C., T.E. ve çalıntı malları satın alan H.U.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheli 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 3 bin TL'lik kıyafet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Yakalanan şahıslardan A.S.(26), A.Ö.(26) ve L.R.(31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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