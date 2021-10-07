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Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki Evlat nöbetindeki acılı baba Celil Begdaş: "HDP kürtleri hiçbir zaman savunmadı, aksine yok etti" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 766.

DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki

Evlat nöbetindeki acılı baba Celil Begdaş: "HDP kürtleri hiçbir zaman savunmadı, aksine yok etti"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 766. gününde devam ederken, Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını yenileyerek, "HDP'liler biz Kürtleri savunuyoruz' diyorlar. Yalan söylüyorlar ve hiçbir zaman Kürtleri savunmadılar. Bunlar Kürdü yok ettiler" dedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 766. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti.

"Kürtleri savunmadılar, bunlar kürdü yok etti"

Oğlunun ölü yada sağ olup olmadığını bilmediklerini aktaran baba Begdaş, "Bina şuanda boş, haksız olduklarını için dayanamadılar buradan gittiler. Burası hırsız partisidir. Biz aileler olarak 3 yıla yakındır buradayız kendilerinden hiç biri gelip bizlere açıklama yapmadılar. Hiçbir HDP milletvekili gelip bize açıklamada bulunamadılar ve yeri geldiğinde 'biz Kürtleri savunuyoruz' diyorlar. Yalan söylüyorlar ve hiçbir zaman Kürtleri savunmadılar. Bunlar Kürdü yok ettiler" dedi.

"Oğlum gelin eliniz kalem tutsun"

Oğluna güvenlik güçlerine telim olması için çağrıda bulunan baba Begdaş, "Ben buradan oğluma sesleniyorum; Oğlum artık kaç gel. Biz burada dayanamıyoruz. Sen ile arkadaşların durmayın orada orası sizlerin yeri değildir, gelin eliniz kalem tutsun. Sen gelinceye kadar ben buradan gitmeyeceğim. Biz seni alamdan buradan gitmeyiz. Sen bu kapıdan nasıl gittiysen öylede geleceksin" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
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