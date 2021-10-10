Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 769'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 769'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce oğlu Doğan'ın eline silah verildiğini söyleyen Hacı Güger "HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil, dağda bir çocuk kalmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ve 769 gündür HDP İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin sayısı 236 oldu. 3 Eylül 2019'dan bu yana 32 aile evlatlarına kavuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE SİLAH VERMİŞLER'

Sur ilçesi yaşayan ve oturma eylemine başlayan Hacı Güger, eşi Sultan ile birlikte 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu gözlüyor. 20 yaşındaki evladının eline silah verdiklerini söyleyen baba Güger "3 yıla yakındır burada evlat nöbeti tutuyoruz. Diyarbakır anneleri ve babaları, bu nöbet için dünyaya ve dış güçlere karşı büyük bir destan yazdı. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil, dağda bir çocuk kalmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Hiç uğruna, dış güçlere hizmet edenler için; ellerine silah tutuşturulmuş çocuklarımız devletimize karşı savaştırılıyor. Çocuklarımızın elinde kalem olması gerekirken, silah vermişler. Çocuklarımızı kandırıp HDP Diyarbakır il Başkanlığı'na getirip, kandırarak, dağa götürüp devletimize karşı kışkırtıyorlar. Oysa bu devlet; hepimizin devleti, bayrak hepimizin bayrağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve toprakları hepimizin vatanıdır. Bütün evlatlarımız, burada mücadele veriyoruz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Evladıma çağrım şudur; bir an önce güvenlik güçlerine teslim olsun, gelsin annesinin kardeşlerinin yanına, kendi vatanına dönsün. Benim isteğim budur ve bütün çocuklara da aynı şekilde çağrıda bulunuyorum, gelsinler, devletimiz büyük bir devlettir. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin, çünkü bir insanın devleti ve vatanı olmazsa, o insan bir hiçtir. Bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

 'Uyuyan hücre' olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı

"Uyuyan hücre" olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Ali Koç Serdar Aziz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mustafa Varank Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 12:26:17. #1.17#