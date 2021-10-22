Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 781'inci günde de sürüyor. 2017 yılında 19 yaşındayken kaybolan oğlu Bayram'ın HDP aracılığı ile kandırıldığını belirten Ayten Elhaman, "HDP niye bizi suçluyor? 'Gidin devletten isteyin' diyorlar. Devlet bize zulüm yapmıyor ki. Zulüm yapan HDP. Evladımı istiyorum, kaybettiğim yerde arıyorum" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde toplanmaya başladı. 236 ailenin 781 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

Oğluna seslenen Elhaman "Gelsin, devletimize teslim olsun. Burada güçlü bir devletimiz var. Gel oğlum, seni burada bekliyoruz. Her telefon, kapı çaldığında acaba oğlum mu geldi, bir haber mi var, diyorum. Kardeşlerin, baban, hepimiz hasretle seni bekliyoruz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. 11 Kasım'da evlat nöbetinde 800'üncü günümüz. Bütün Türkiye'yi tek yürek, tek ses olmak için buraya davet ediyorum. Annelere destek versinler. Bütün dünya çığlığımızı duysun. Oğlumun kokusuna hasret kaldım" diye konuştu.