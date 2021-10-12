EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM - Haberler
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 771'inci gününe girdi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 771'inci gününe girdi. 6 yıl önce 16 yaşındayken sabah evden çıktıktan sonra kaçırılan oğlu Aziz Demir için eylem yapan Güzide Demir, "Çocuğumu çok özledim, yüzüne hasret kaldım. 6 yıldır oğlumu görmedim, sesi bana gelmedi. Bir sesini duysam bana yeter" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 771 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

'ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM, YÜZÜNE HASRET KALDIM'

Diyarbakır'da 2016 yılında kaçırılan oğlu Aziz için eylemini sürdüren Güzide Demir, 2 yıla yakındır HDP önünde olduklarını ve kalmaya da devam edeceklerini söyledi. Demir, "Oğlumu HDP alıp PKK'ya teslim etti. Ben çocuğumu istiyorum onu getirene kadar biz buradan kalkmayacağız. Çocuğumu çok özledim, yüzüne hasret kaldım. 6 yıldır oğlumu görmedim, sesi bana gelmedi. Bir sesini duysam bana yeter. Oğlum neredeysen gel eve, ben seni çok özledim. 6 yıldır senin peşinde geziyorum. Ben seni arıyorum ama bulamıyorum. Güvenlik güçlerine teslim ol. Hayali okumaktı, sabah gitti ve bir daha gelmedi. Aradık ama bulamadık" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM
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Haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM NEREDEYSEN GEL EVE, SENİ ÇOK ÖZLEDİM - Haberler
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