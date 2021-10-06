Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 765'inci güne girdi. 2010 yılında İstanbul'da çalışırken kaçırıldığını belirttiği oğlu Erhan için Kars'tan gelerek evlat nöbetine katılan Zeliha Mingsar ile aile sayısı 236 oldu. Zeliha Mingsar, oğluna, kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 765 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

"Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 250 bine yakın çocuk, terör örgütleri veya illegal yapılanmalar tarafından istismar edilerek kanlı emellerine alet edilmekte. 40 yıllık kanlı tarihine baktığımız zaman da PKK terör örgütü, dünyada istismar edilen bu çocukların oransal olarak çok önemli bir bölümünü maalesef bizim coğrafyamızdan, bizim topraklarımızdan evlatlarımızı kandırarak, istismar ederek, en önemlisi de analarımızın kucaklarından gizlice zorla çekerek fitnelerine alet etme acizliğini ve düşüklüğünü göstermişlerdir. Devletimizin terörle mücadelede dik ve kararlı duruşu, bu haklı mücadeleye aklı, vicdanı, gönlü barıştan, huzurdan ve kardeşlikten yana olan vatandaşlarımızın da desteğiyle bugün PKK terörü bitme noktasına gelmiştir. Hakkın, batıl karşısındaki zaferinin mühürlenme girişimi 765 gün önce kahraman analarımızın, cesur babalarımızın onurlu mücadelesiyle filizlenmiştir. Rabbimizden niyaz ediyoruz ki buradaki kahraman analarımız ve cesur babalarımız tez zamanda evlatlarına sağlıcakla kavuşsunlar."