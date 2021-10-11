Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 770. gününde devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 770. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 770. gününde sürüyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna 'dön gel' çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "Faruk için burada bekliyorum, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol korkma ceza yoktur. Ben burada seni bekliyorum, çok özledim ve elindeki silahı bırak gel kalem tut. Korkma ceza yok 32 arkadaşın geldi, hepsi eve gittiler, geri gel korkma" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)