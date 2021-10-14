Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor

Acılı anne Ayten Elhaman: "Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 773'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 773'üncü gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Elhaman, "Evladımı HDP alıp PKK'ya götürmüş, ben oğlumdan vazgeçmeyeceğim, ona sesleniyorum beni duyuyorsan kaçıp gel burada güçlü devletimiz var. 32 aile evladına kavuştu ben de sana kavuşmak istiyorum, son nefesime kadar sana ulaşmazsam burayı terk etmeyeceğim. Biz annelerin amacı evlatlarımıza kavuşmak, HDP evlatlarımızı alıp kaçırıyor. HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğeri ise Meclise açılıyor. Biz kendi doğal hakkımızı evlatlarımızı istiyoruz. Getirsinler biz onlarda bir şey istemiyoruz. Buradan mücadeleye devam ediyoruz evladımı almadan gitmeyeceğim" dedi.