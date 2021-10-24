Evlat nöbetindeki aile sayısı 237'ye yükseldi

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 1993 yılında 13 yaşındayken Kars'ın Digor ilçesinde tarlada çalışırken kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü ile aile sayısı 237'ye yükselirken, 783 gündür süren evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı da 32 oldu.