EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ - Haberler
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 238 ailenin evlat nöbeti, 790'ıncı günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 238 ailenin evlat nöbeti, 790'ıncı günde de devam ediyor. 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği kardeşi Mahsun için eylemini sürdüren Serdar Yıldız, "Kardeşim için buradayım, eylemimizdeki kararımız nettir. Kardeşim ve diğerleri dönene kadar buradayız. Kardeşime çağrım şudur; dönsün artık" dedi. Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 790 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Diyarbakır'dan gelen Serdar Yıldız, kardeşi Mahsun Yıldız'ın 2015 yılında 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Nöbetini sürdüren Serdar Yıldız, kardeşine dönmesi için çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Kardeşim için buradayım, eylemimizdeki kararımız nettir. Kardeşim ve diğerleri dönene kadar buradayız. Mücadelemize devam edeceğiz. HDP'nin siyasi güç olarak kullandığı kardeşlerimiz dönene kadar burada kalacağız. Devletimiz sağ olsun, kardeşlerimizin dönmesi için bütün imkanları sağlıyor, Allah razı olsun. Kardeşime çağrım şudur, dönsün artık, insanın ailesi, insanın dostudur. Siyasi güç olarak onların kanını kullananları görmesi lazım. Sadece benim kardeşim değil, hepsinin geri gelmesini istiyorum."

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY: KARDEŞİM VE DİĞERLERİ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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