Evlat nöbetindeki acılı baba Elhaman, HDP'nin yakasını bırakmayacağını söyledi

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 765. gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 765. gününde de sürüyor. Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğulları Bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhamam, "17 Mayıs 2017'den beri çocuğumuzdan haber alamamışız. çocuğumu kandırıp götürdüler PKK'ya verdiler, bunu HDP yaptı. Evladımdan vazgeçmeyeceğim nereye gitseler de peşlerini bırakmayacağım. Ben çocuğumu istiyorum, buradan oğluma çağrım teslim ol, bak arkadaşların gelip teslim oldu. boş bir davadır, hiçbir şeyin mücadelesi yok, bırakıp gel teslim ol. 2 yıl uğraştım bana çocuğumun orda olmadığını söylediler, daha sonra ölüm haberini paylaştılar. Cenaze yok, madem öldüyse cenazemi verin, cenaze yoksa demek yalan atıyorsunuz, ben çocuğumu almadan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar HDP'nin yakasını bırakmam bunu bilsinler" dedi.

(Murat Başal-İHA)