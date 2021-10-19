DİYARBAKIR (İHA) - Evlat hasreti çeken ailelerden Ekrem İmamoğlu'na tepki devam ediyor

Baba Celil Begdaş:

"İmamoğlu Pkk'nın saflarında durdu, annelerin yanında durmadı"

İmamoğlu'na Diyarbakır'dan tepki çığ gibi büyüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 778. gününde devam ediyor. Direnişteki aileler Diyarbakır'a bir açılış için gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, CHP'nin PKK ile aralarına mesafe katmadıklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 778. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 778 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, Diyarbakır'a bir açılış için gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendilerini ziyaret etmediği için kınadı. Begdaş, "2 yıldır biz buradayız, bütün dünya geldi ne yazık ki CHP ve İYİ Parti gelmedi bizi görmemezlikten geldi. İmamoğlu geçen yılda geldi, fidan dikti bize gelmedi. İmamoğlu PKK'nın saflarında duruyor, bu annelerin yanında durmadı. Bu diktiği fidanlar hiçbir zaman yeşermez, çünkü bizim fidanlarımızı getirmediler. Bunlarda vicdan ve merhamet varsa bu aileleri görmemezlikten gelmezler. Ben herkesi vicdana davet ediyorum İmamoğlu bu işte PKK'nın yanında duruyor" dedi.

"CHP'nin temeli HDP ve PKK'dır onları nefretle kınıyoruz"

Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, İmamoğlu ve CHP'nin temeli HDP ve PKK olduğunu kaydederek nefretle kınadığını söyledi. Tokay, "İmamoğlu ve CHP'nin temeli birdir, temelleri HDP ve PKK'dır, biz onları nefretle kınıyoruz, Diyarbakır'a gelip anneleri görmemezlikten geldiler. Onları nefretle kınayarak HDP'ye de sesleniyorum çocuklarımı almadan buradan kalkmayacağız" diye konuştu.

"Ne olacaktı gelseydi, onu yemezdik"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, İmamoğlu ziyaretlerine gelseydi onu yemeyeceklerini kaydetti. Koç, "İmamoğlu, Diyarbakır'a geldi ama bizim ziyaretlerimiz gelmedi. İmamoğlu'da baba evlat sahibidir. Onlara yazıklar olsun gelseydi, bizim ziyaretimizi yapsaydı, ne olacaktı gelseydi, onu yemezdik" şeklinde konuştu.

6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Doğan için Sur ilçesinden gelen Hacı Güger ise, İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki ziyaretinde HDP yandaşlarıyla gezi düzenlediğini aileleri ziyaret etmeyerek kendine yakışanı yaptığını vurguladı.