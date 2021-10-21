Evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca motorlu testereyle tezgahı parçaladı

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Soğuksu Mahallesinde evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca, motorlu testereyle balık tezgahını parçaladı. Yeğeni o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yeğen Berat Berk Boz, amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu bu nedenle evin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti. Berat Berk Boz, "Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni whatsapp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim. Babaannemi görmeye gittim peşimden geldi, kapının önünde bana 'Tezgahı buraya koyamazsın' dedi. Ben de kendisine 'Zabıtadan iznim var her şeyim tamam' dedim. O sadece 'Burası benim' diyerek tezgahıma saldırıyor. Elinde testere vardı ben de kendisine yaklaşamadım. Testere ile gelince ben de kendisine karşılık vermeden videoya aldım. Elektrikli testere ile tezgahımı kesmeye başlayınca ben de başka tarafa doğru kaçtım. O sırada müşterim de vardı kimse yaklaşamadı dolayısıyla kimse üzerine gidemedi. Ben hep alttan aldım haklılığımı savundum. Videoya çektim malıma zarar verdiğini söyledim" diye konuştu.

(Bekir Koca - Gökmen Şahin-İHA)