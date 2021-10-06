Evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı - Haberler
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Evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı

Hatay'da evinin bodrum katında 1380 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da evinin bodrum katında 1380 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin evinin bodrum katında sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Adreste, 1380 litre sahte içki, 9 bin 500 litre fermente edilmiş alkol, içki üretiminde kullanılan 3 tank, 2 damıtma ünitesi, termometre, 2 kazan, 103 boş bidon ve 265 boş pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.???????

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evinin bodrumunda 1380 litre sahte içki bulunan zanlı yakalandı - Haberler
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