Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı - Haberler
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Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı Önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarpan, ardından da 3 metre yükseklikten beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü

KOCAELİ - Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarpan, ardından da 3 metre yükseklikten beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Burak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2. kattaki evinin balkonunda bulunan zabıta memuru Özhan A., dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarptı, ardından da beton zemine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Özhan A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı

Evinin balkonundan beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
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