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Evine gittiği şahsı bıçakla öldürüp, cipini çalarak kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evine gittiği şahsı bıçakla öldürüp, cipini çalarak kayıplara karıştı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Cahit Tatlı adlı şahıs hayatını kaybetti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Cahit Tatlı adlı şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan tarafından çalınan Tatlı'ya ait cip ise terk edilmiş halde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Başiskele Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs, 49 yaşındaki Cahit Tatlı'ya ait eve geldi. İkili arasında yaşanan tartışmada kimliği belirsiz şahıs tarafından bıçaklanan Tatlı kanlar içinde yerde kaldı. Saldırgan ise Tatlı'ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Tatlı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Tatlı'nın cipini Kocaeli Fuarı arkasında bulunan tenis kortları mevkiinde terk edilmiş halde buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

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