EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta İrfan Karaaslan, evine giderken yol kenarında rastladığı vaşağı Kucağımıza alsak da sevsek, resmen kedi.

BAYBURT'ta İrfan Karaaslan, evine giderken yol kenarında rastladığı vaşağı Kucağımıza alsak da sevsek, resmen kedi. Belgesel tadında yolculuk oldu diyerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü.

Üzengili köyünde yaşayan İrfan Karaaslan, otomobiliyle evine gittiği sırada, yol kenarında hayvan olduğunu gördü. Hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen vaşak olduğunu fark eden Karaaslan, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yol kenarında yiyecek arayan vaşağı görüntüleyen Karaaslan'ın, Ne kadar güzel bir hayvan. Kucağımıza alsak da sevsek, resmen kedi. Belgesel tadında bir yolculuk oldu. Yanına gidelim mi Buralarda dolanma git dediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ

EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ

EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ

EVİNE GİDERKEN VAŞAK GÖRÜNTÜLEDİ, 'BELGESEL TADINDA YOLCULUK' DEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title