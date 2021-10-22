EVİNDEKİ ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tehdit ettiği kişinin omzundaki çantayı alıp kaçan zanlı, jandarma baskınıyla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada, daha önce başka kişilerden çalındığı tespit edilen telefon, bisiklet, cüzdan, gözlük, dizüstü bilgisayar gibi malzemelere el konuldu. Side Mahallesi'nde 12 Ekim Salı günü saat 02.30 sıralarında evine giden F.K.'nın yanına gelen bir kişi tehditle omzundaki çantayı alarak kaçtı. F.K.'nın şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, benzer suçlardan kaydı bulunan M.G.'yi tespit etti.

Evine yapılan baskında M.G. gözaltına alındı. Evde arama yapan jandarma, F.K.'nın cep telefonu, 1.5 gram sentetik uyarıcı madde, 2 bisiklet, 07 UF 609 plakalı motosiklete ait ruhsat, 6 farklı cep telefonu, 23 telefon bataryası, 10 telefon kapağı, 7 farklı markaya ait telefon kılıfı, 8 telefon şarj cihazı ve kabloları, 4 telefon kulaklığı, 8 farklı marka ve renklerde deniz gözlüğü, 2 telefon hattı, 12 çanta, 15 cüzdan, bir dizüstü bilgisayar ve başkasına ait bir banka hesap cüzdanı ele geçirdi.

Evde ele geçirilen malzemeleri inceleyen jandarma, daha önce gerçekleştirilen 5 yağma ve hırsızlık olayının failinin M.G. olduğunu belirledi. Şüpheliden ele geçirilen cep telefonu F.K.'ya iade edildi. M.G.'nin ise sorgusu devam ediyor.