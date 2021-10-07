Evinde kurduğu serada GDO'lu kenevir yetiştiriyordu - Haberler
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Evinde kurduğu serada GDO'lu kenevir yetiştiriyordu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Evinde kurduğu serada GDO'lu kenevir yetiştiriyordu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, evinde kurduğu serada saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren A.T. gözaltına alındı.

HENDEK, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, evinde kurduğu serada saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren A.T. gözaltına alındı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, özel aparatlarla kurulan serada, Hint keneviri yetiştirmek için Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) da kullanıldığı belirlendi. Saksılara ekilen 21 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 4,65 gram metamfetamin, 33 gram Hint keneviri tohumu, 50 adet mermi, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve aparatlar ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evinde kurduğu serada GDO'lu kenevir yetiştiriyordu - Haberler
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