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EVİNDE EROİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Mustafa G. yakalandı, evinde 18,72 gram eroin ve 43,81 gram bonzai ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Mustafa G. yakalandı, evinde 18,72 gram eroin ve 43,81 gram bonzai ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Mustafa G., Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 18,72 gram eroin, 43,81 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE EROİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

EVİNDE EROİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

EVİNDE EROİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

EVİNDE EROİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI
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