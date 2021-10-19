Evinde 4 kilo 380 gram esrar ile yakalanınca tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde 4 kilo 380 gram esrar ile yakalanınca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde 4 kilo 380 gram esrar ile yakalanınca tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 380 gram kubar esrar ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 380 gram kubar esrar ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Kartepe'de bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirleyen Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 4 kilo 380 gram kubar esrar, bir tabanca ve tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. adlı şahıs ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini böyle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim

Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini böyle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim

 İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

 Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan 'Türk Escobar' Nejat Daş savunma yaptı

Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunma yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title