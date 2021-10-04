Evin her yerinden uyuşturucu çıktı

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir evde yapılan aramada konsolun, sobanın ve valizin içinden toplam 7 kilo 78 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze Kadıllı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada konsol ve kuzine sobası ile depodaki duvarın içerisindeki bölüme konulan valizden toplam 7 kilo 78 gram esrar çıktı. Ayrıca evde 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek metamfetamin ve 1 adet terazi ele geçirildi. Polis ekipleri, E.E. ve H.D.'yi gözaltına aldı. H.D. serbest bırakıldı, E.E. ise tutuklandı.