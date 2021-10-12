Evil Genius 2: World Domination'ın çıkış tarihi fragmanı yayınlandı

Rebellion, Evil Genius 2'nin PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S içni satışa sunulacağını doğruladı. Oyun bu yılın başlarında PC'de piyasaya sürüldü ve 2004 Evil Genius oyununun doğrudan devamı niteliğinde.

Evil Genius 2, oyuncuların bir Evil Genius'un kontrolünü ele geçirdikleri ve dünya hakimiyeti için planlarını harekete geçirdikleri hicivli bir casus-fi in oluşturucudur. 2004 kült klasiğinin bu doğrudan devam oyununda kendi benzersiz şeytani sığınağınızı kurun ve operasyonunuzu örtün, Suçlu kölelerden oluşan bir gücü eğitin, İninizi Adalet Güçlerinden Koruyun ve bir Kıyamet Aygıtı ile dünyaya hükmedin.

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Kötü bir operasyon yürütürken yetkinlik onu kesmeyecek. Minyon işgücünüzü genişletip eğitirken, şeytani planlarınızı ilerletmeye yardımcı olacak yeni uzmanlar yaratabilirsiniz. korkutucu bir şeye mi ihtiyacınız var? Oyun tarzınızı tamamlayan güçlü Uşakları işe alın; her dehanın bir sağ ele ihtiyacı vardır… ya da birkaçına

EVIL GENIUS 2: WORLD DOMINATION FRAGMANI

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