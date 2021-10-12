Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı - Haberler
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Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yangında evi küle dönen 78 yaşındaki Eşe Yokuş'a kaymakamlık tarafından yeni ev yaptırıldı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yangında evi küle dönen 78 yaşındaki Eşe Yokuş'a kaymakamlık tarafından yeni ev yaptırıldı.

13 Ağustos 2021 tarihinde Ayvat Mahallesinde Eşe Yokuş'a ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yaşlı kadına Tufanbeyli Kaymakamlığı sahip çıkarak ona 2 ay içerisinde ev yaptırdı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik ile birlikte Eşe Yokuş'un yeni evini ziyaret etti.

Kaymakam Sarı, yaşlı kadına yeni evinin hayırlı olmasını dileyerek bir daha afet görmemesini diledi. - ADANA

Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı

Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı

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Haber: Evi yanan yaşlı kadına kaymakamlık ev yaptırdı - Haberler
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