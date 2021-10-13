Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangında alheizmer hastası kadın ölümden döndü.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangında alheizmer hastası kadın ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çomu köyü Ellezler Mahallesi'nde Satı Akol'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Akol, hafif şekilde yaralanırken, evde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Burak Sergen İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:58:32. #1.11#