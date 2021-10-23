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Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak istihbarat çalışmasıyla Çıkrıkçı Mahallesi'nde yaşayan M.A.A.'nın (39) evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 8 ayrı paket halinde alüminyum folyolara sarılı, satışa hazır toplam 3 kilo kubar esrar ile esrar içmede kullanılan pet şişeden yapılan 2 düzenek ele geçirildi. Evde olmadığı belirlenen M.A.A.'nın uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyen kardeşi M.A. (31) gözaltına alındı.Ev sahibi M.A.A. hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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