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Eve saklanan uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği Alfa buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eve saklanan uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği Alfa buldu

Eskişehir'de uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen bir evde jandarma narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramda 73 gram esrar ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen bir evde jandarma narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramda 73 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde; Çifteler ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. KOM Şube ve Çiftelere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, T.A. isimli şahsın Yenidoğan mahallesindeki evinde narkotik köpeği Alfa ile arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu 73 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli T.A. gözaltına alındı.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan T.A. isimli şüpheli "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak " suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eve saklanan uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği Alfa buldu

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