Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı -Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi herkes evi boşalttı Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir evin içine girdi yılanı gören ev sakinleri evi terk etti.

BURSA (İHA) - Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

-Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi herkes evi boşalttı

BURSA - Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir evin içine girdi yılanı gören ev sakinleri evi terk etti. Haber verdikleri hayvan yakalama uzmanı evdeki yılanı elleriyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde yaşayan Hasan Güler, evinde otururken evine yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yakması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuya kapılıp evi terk etti. Hemen aynı mahallede yaşayan yabani hayvanları yakalama konusunda uzman İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, Ekim ayında kış uykusuna yatmayıp eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı. İbrahim Sargın'ın yılanı yakalamaya çalıştığı esnada yılanın onu ısırmaya çalışması kameralara yansıdı. Yılanı korkusuzca yakalayıp doğaya salan İbrahim Sargın, herkesin takdirini topladı.

Haber verilmesi üzerine eve giren yılanı yakalamak için bulunduğu eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Evin içine yılan girmiş ev sahipleri bana haber verdi. Hemen yılanın bulunduğu eve gelerek yılanı yakaladım. Yakaladığım yılanı tekrar doğaya saldım" dedi.

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Demet Akalın
Spor Mustafa Cengiz Metin Oktay Burak Elmas Sergio Perez Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:31:08. #1.11#